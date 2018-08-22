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Публикацию об упавшем в море «Буревестнике» назвали вбросом Пентагона
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Публикацию об упавшем в море «Буревестнике» назвали вбросом Пентагона 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Данная публикация — это продукт деятельности тех структур Пентагона, которые занимаются информационными операциями», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя сообщения американской разведки о планах России якобы поднять со дна моря ракету с ядерным двигателем.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал вбросом сообщения американских СМИ со ссылкой на разведку США о том, что Россия после серии неудачных пусков якобы собирается поднять со дна ракету с ядерным двигателем.
«Этот вброс приурочен к открытию форума «Армия-2018» с целью дискредитировать российских разработчиков, российское оружие и те стратегические программы, о которых объявил президент Путин. Вбросы — это элемент информационной войны против России», — сказал Коротченко.
Он напомнил о вбросах по поводу неэффективности зенитно-ракетных систем С-400, которые якобы не засекают американские самолеты-невидимки F-22 и F-35. «С-400 все видит. Может поражать и уничтожать такие цели. Нам не надо рефлексировать на публикации в американских СМИ. Мы самодостаточны, мы успешны. Наш оборонно-промышленный комплекс один из лучших в мире. Собака лает, а караван идет», — считает эксперт.
В то же время Коротченко напомнил, что при испытании нового оружия возможны неудачи. Это касается любой страны. Главным он назвал готовность разработчиков преодолевать трудности и добиваться результата. В качестве примера он напомнил об испытаниях ракеты «Булава», которая после серии неудач была доведена до серийного производства и поставлена на вооружение.
«Нет никаких сомнений в том, что все анонсированные Путиным стратегические системы оружия будут приняты в те сроки, которые определены госпрограммой вооружений», — подытожил он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне американская разведка рассказала о планах России поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной энергоустановкой. Ракета якобы упала в море в ходе «неудачных испытаний» в 2017 году. По всей видимости, речь идет о ракете «Буревестник». В конце июля Минобороны сообщало об усовершенствовании конструкции этой ракеты. Впервые о существовании подобного оружия объявил президент Владимир Путин в мартовском послании Федеральному Собранию.
Ранее американские СМИ утверждали, что в 2017 году четыре испытания «Буревестника» якобы завершились неудачно. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков советовал журналистам больше доверять словам Путина, чем американским СМИ.
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