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Танк Т-90М «Прорыв-3» покорил своей ударной мощью гостей «Армии-2018»
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Танк Т-90М «Прорыв-3» покорил своей ударной мощью гостей «Армии-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Этот танк относится к самой совершенной версии машин семейства Т-90. При его создании использовался многолетний опыт войсковой эксплуатации, а также боевого применения отечественной техники в многочисленных войнах и конфликтах. В частности, радикально усилена защита. По некоторым данным, в настоящее время его вес составляет 50 тонн. Однако благодаря двигателю мощностью в 1130 л.с. танк способен развивать скорость до 65-70 км/ч. Запас хода составляет 550 км.
Модернизированная пушка калибра 125 мм предназначена для стрельбы снарядами, имеющими повышенную бронепробиваемость. Как и на более ранних модификациях, орудие может использоваться для запуска противотанковых управляемых ракет. Огневую мощь усиливают пулеметы калибра 12,7 и 7,62 мм.
Современная система управления огнем позволяет экипажу одинаково эффективно воевать днем и ночью в любую погоду.
Принятие на вооружение Т-90М значительно усилит ударные и оборонительные возможности российских сухопутных войск.
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