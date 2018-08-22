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Эксперт назвал причину возможного падения ракеты РФ с ядерным двигателем
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Эксперт назвал причину возможного падения ракеты РФ с ядерным двигателем 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Константин Сивков не смог подтвердить НСН информацию СМИ о потерянной в Баренцевом море ракете РФ, но отметил, что успешных разработок в этом направлении нет.
Американский телеканал CNBC сообщает со ссылкой на анонимные источники, что в ноябре 2017 года российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море в результате неудачных испытаний. По данным разведки США, Москва подготавливает операцию по поиску упавшей ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из них оборудовано устройством для сбора радиоактивных материалов. Сроки проведения операции не уточняются.
В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, сославшись на отсутствие допуска к секретным документам. Военный аналитик однако отметил, что по его личному мнению, создание и успешное испытание ракеты с ядерным двигателем само по себе невозможно (слушайте аудио).
Потерянная в море. СМИ снова сообщили о неудачных испытаниях ракет Путина «Речь идет о том, что создание этих ракет ни с оперативной точки зрения, ни с технической точки зрения не оправдано. С оперативной точки зрения создание такой ракеты, строго говоря, не имеет смысла. Проще сделать обычную ракету с обычной энергетической установкой, но с большой дальностью полета. Теперь по технической осуществимости. Я консультировался с авторитетными учеными, которые занимались строительством и созданием ядерных двигателей, начиная со времен Советского союза. Они говорят, что создание подобных двигателей в нынешних условиях чрезвычайно затруднено, практически невозможно. Единственное, что удалось сделать, это ядерный двигатель для полета в космос. Если говорить о всех этих вещах, могу вам сказать только одно — возможно, пуск был неудачным и удачными эти пуски ракет с ядерной энергетической установкой не будут. Зато ракета с обычной энергетической установкой — это вполне осуществимая вещь, и она должна быть сделана, и она будет сделана», — рассказал Сивков. Напомним, ранее CNBC сообщал о четырех неудачных пусках российских ракет с ядерными двигателями. По данным телеканала, до сих пор не было ни одного удачного испытания нового оружия, о котором говорил президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
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