Эксперт назвал причину возможного падения ракеты РФ с ядерным двигателем

Константин Сивков не смог подтвердить НСН информацию СМИ о потерянной в Баренцевом море ракете РФ , но отметил, что успешных разработок в этом направлении нет.

Американский телеканал CNBC сообщает со ссылкой на анонимные источники, что в ноябре 2017 года российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море в результате неудачных испытаний. По данным разведки США, Москва подготавливает операцию по поиску упавшей ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из них оборудовано устройством для сбора радиоактивных материалов. Сроки проведения операции не уточняются.

В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, сославшись на отсутствие допуска к секретным документам. Военный аналитик однако отметил, что по его личному мнению, создание и успешное испытание ракеты с ядерным двигателем само по себе невозможно (слушайте аудио).