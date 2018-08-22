Ещё
В Совфеде не слышали о падении ядерной ракеты в море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде не слышали о падении ядерной ракеты в море 

News.ru 34 минуты назад
В Совете Федерации ничего не знают о падении ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море, о чем накануне сообщил американский канал CNBC. Инцидент якобы произошел во время неудачных испытаний в конце 2017 года.
«Нет информации, подтвердить не могу», — прокомментировал «Интерфаксу» первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников в среду.
22 августа канал CNBC, сославшись на американскую внешнюю разведку, заявил, что российские военные начинают поиск места падения ракеты на ядерном топливе. В операции якобы планируется задействовать три корабля. Ранее это же СМИ сообщало о четырех неуспешных запусках российских крылатых ракет. Как писал 11 августа News.ru, эстонские силы обороны после тщательной проверки не обнаружили в районе предполагаемого падения ракету «воздух-воздух». Снаряд был выпущен 7 августа с истребителя Eurofighter, который входит в состав базируемой в стране миссии НАТО.
News.ru: последние новости
В Киеве ЗРК «Бук» повредил здание Россия занялась разработкой самолёта вертикального взлёта «Силок» для отлова беспилотников представят на «Армии-2018»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией
Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США406
Российская ядерная ракета упала в Баренцево море504
Умер Стефан Карл Стефанссон18
Украина покажет «ужас Москвы»48
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
00:47
Появилось видео с горящего Ту-204
Происшествия Пожары
01:29
Украина покажет «ужас Москвы»
Армия Оружие
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение