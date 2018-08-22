В Совфеде не слышали о падении ядерной ракеты в море 

В Совете Федерации ничего не знают о падении ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море, о чем накануне сообщил американский канал CNBC. Инцидент якобы произошел во время неудачных испытаний в конце 2017 года.
«Нет информации, подтвердить не могу», — прокомментировал «Интерфаксу» первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников в среду.
22 августа канал CNBC, сославшись на американскую внешнюю разведку, заявил, что российские военные начинают поиск места падения ракеты на ядерном топливе. В операции якобы планируется задействовать три корабля. Ранее это же СМИ сообщало о четырех неуспешных запусках российских крылатых ракет. Как писал 11 августа News.ru, эстонские силы обороны после тщательной проверки не обнаружили в районе предполагаемого падения ракету «воздух-воздух». Снаряд был выпущен 7 августа с истребителя Eurofighter, который входит в состав базируемой в стране миссии НАТО.