Эксперт оценил сообщение американских СМИ о падении российской суперракеты в море

«Я не исключаю, что разговоры о том, что испытания ракеты скорее всего закончились неудачей, соответствуют действительности», — заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков , комментируя сообщения американской разведки о планах России поднять со дна моря ракету с ядерным двигателем после неудачных испытаний.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков допускает, что сообщения зарубежных СМИ о неудачных испытаниях российской суперракеты и планах поднять ее со дна моря соответствуют действительности. «Я отношусь весьма скептически к идее об этой ракете с точки зрения ее осуществимости», — сказал Сивков.

Сивков напомнил, что по оценкам авторитетных экспертов-ядерщиков, создание ракеты с ядерной энергетической установкой — это большая проблема, «решить которую в современных условиях фактически невозможно». «С технологической точки зрения я не представляю себе создание суперракет с ядерными энергетическими установками», — сказал Сивков.

С точки зрения оперативной целесообразности «такая ракета нам не нужна, точно также как при нынешнем состоянии вооруженных сил нам не нужен десантный вертолетоносец».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне американская разведка рассказала о планах России поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной энергоустановкой. Ракета якобы упала в море в ходе «неудачных испытаний» в 2017 году.

Напомним, ранее американские СМИ утверждали, что в 2017 году четыре испытания российской перспективной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой якобы завершились неудачно. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков советовал журналистам больше доверять словам главы российского государства, чем американским СМИ.