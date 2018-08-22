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Эксперт оценил сообщение американских СМИ о падении российской суперракеты в море
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Эксперт оценил сообщение американских СМИ о падении российской суперракеты в море 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Я не исключаю, что разговоры о том, что испытания ракеты скорее всего закончились неудачей, соответствуют действительности», — заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения американской разведки о планах России поднять со дна моря ракету с ядерным двигателем после неудачных испытаний.
Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков допускает, что сообщения зарубежных СМИ о неудачных испытаниях российской суперракеты и планах поднять ее со дна моря соответствуют действительности. «Я отношусь весьма скептически к идее об этой ракете с точки зрения ее осуществимости», — сказал Сивков.
Сивков напомнил, что по оценкам авторитетных экспертов-ядерщиков, создание ракеты с ядерной энергетической установкой — это большая проблема, «решить которую в современных условиях фактически невозможно». «С технологической точки зрения я не представляю себе создание суперракет с ядерными энергетическими установками», — сказал Сивков.
С точки зрения оперативной целесообразности «такая ракета нам не нужна, точно также как при нынешнем состоянии вооруженных сил нам не нужен десантный вертолетоносец».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне американская разведка рассказала о планах России поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной энергоустановкой. Ракета якобы упала в море в ходе «неудачных испытаний» в 2017 году.
Напомним, ранее американские СМИ утверждали, что в 2017 году четыре испытания российской перспективной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой якобы завершились неудачно. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков советовал журналистам больше доверять словам главы российского государства, чем американским СМИ.
В конце июля Минобороны сообщало об усовершенствовании конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
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