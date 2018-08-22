На Кубани проходит тактическое учение войск противовоздушной обороны

Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Краснодарском крае приступили к отработке задач в рамках планового тактического учения.

На начальном этапе учения дивизионам зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» предстоит выйти в позиционные районы для отражения массированного ракетного удара условного противника.

Затем в ходе основного этапа учения военнослужащие начнут отработку вопросов оборудования и маскировки стартовых позиций, отражения нападения диверсионных групп условного противника, как во время совершения марша, так и в позиционных районах, и продолжат совершенствование навыков по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения.

Всего в учении принимают участие более 50 человек и около 10 единиц военной и специальной техники, а в роли условного противника выступят самолеты одного из авиационных соединений ЮВО.