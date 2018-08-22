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На Кубани проходит тактическое учение войск противовоздушной обороны
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На Кубани проходит тактическое учение войск противовоздушной обороны 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Краснодарском крае приступили к отработке задач в рамках планового тактического учения.
На начальном этапе учения дивизионам зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» предстоит выйти в позиционные районы для отражения массированного ракетного удара условного противника.
Затем в ходе основного этапа учения военнослужащие начнут отработку вопросов оборудования и маскировки стартовых позиций, отражения нападения диверсионных групп условного противника, как во время совершения марша, так и в позиционных районах, и продолжат совершенствование навыков по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения.
Всего в учении принимают участие более 50 человек и около 10 единиц военной и специальной техники, а в роли условного противника выступят самолеты одного из авиационных соединений ЮВО.
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