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Стали известны сроки начала испытаний новейшего ЗРК «Стрела-10МЛ»
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Стали известны сроки начала испытаний новейшего ЗРК «Стрела-10МЛ» 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время разработчик и Минобороны РФ решают вопрос о поставке данного комплекса в опытно-войсковую эксплуатацию.
Новейший зенитный ракетный комплекс малой дальности «Стрела-10МЛ» будет передан на испытания в войска в ближайшее время. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергея Абрамова.
«В настоящее время с Минобороны решается вопрос о поставке данного комплекса в опытно-войсковую эксплуатацию в условиях, приближенных к реальным, с последующим принятием на вооружение ВС РФ и организации серийного производства», — цитирует Абрамова агентство.
Ранее в «Ростехе» заявили о завершении государственных испытаний ЗРК «Багульник», который также проходил под обозначением «Стрела-10МЛ».
Система разработана московским АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана», входящим в состав холдинга АО «НПО „Высокоточные комплексы“.
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