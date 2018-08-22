Стали известны сроки начала испытаний новейшего ЗРК «Стрела-10МЛ»

В настоящее время разработчик и Минобороны РФ решают вопрос о поставке данного комплекса в опытно-войсковую эксплуатацию.

Новейший зенитный ракетный комплекс малой дальности «Стрела-10МЛ» будет передан на испытания в войска в ближайшее время. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергея Абрамова.

«В настоящее время с Минобороны решается вопрос о поставке данного комплекса в опытно-войсковую эксплуатацию в условиях, приближенных к реальным, с последующим принятием на вооружение ВС РФ и организации серийного производства», — цитирует Абрамова агентство.

Ранее в «Ростехе» заявили о завершении государственных испытаний ЗРК «Багульник», который также проходил под обозначением «Стрела-10МЛ».

Система разработана московским АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана», входящим в состав холдинга АО «НПО „Высокоточные комплексы“.