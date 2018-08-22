В Забайкальском крае военнослужащие истребительного полка ВВО отрабатывают действия по подготовке истребителей Су-30СМ к полетам

Особое внимание уделено оперативному поднятию авиационной техники в воздух при поступлении задач на ведение воздушной разведки, перехвата и уничтожения целей условного противника.

Личный состав истребительного авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае , отработал действия при приведении в высшие степени боевой готовности в рамках внезапной проверки боеготовности войск округа.

Инженерно-технический состав выполняет нормативы по подготовке современных истребителей Су-30СМ к полетам, зарядке ракетно-бомбовым вооружением, организации их заправки топливом и техническими жидкостями.

В свою очередь летный состав отрабатывает задачи по действиям в составе дежурных сил, в частности изучают тактическую и метеорологическую обстановку в зоне предполагаемого выполнения летно-тактических задач, отрабатывают различные вводные.

Особое внимание уделено оперативному поднятию авиационной техники в воздух при поступлении задач на ведение воздушной разведки, перехвата и уничтожения целей условного противника.