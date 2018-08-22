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В Забайкальском крае военнослужащие истребительного полка ВВО отрабатывают действия по подготовке истребителей Су-30СМ к полетам
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В Забайкальском крае военнослужащие истребительного полка ВВО отрабатывают действия по подготовке истребителей Су-30СМ к полетам 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание уделено оперативному поднятию авиационной техники в воздух при поступлении задач на ведение воздушной разведки, перехвата и уничтожения целей условного противника.
Личный состав истребительного авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, отработал действия при приведении в высшие степени боевой готовности в рамках внезапной проверки боеготовности войск округа.
Инженерно-технический состав выполняет нормативы по подготовке современных истребителей Су-30СМ к полетам, зарядке ракетно-бомбовым вооружением, организации их заправки топливом и техническими жидкостями.
В свою очередь летный состав отрабатывает задачи по действиям в составе дежурных сил, в частности изучают тактическую и метеорологическую обстановку в зоне предполагаемого выполнения летно-тактических задач, отрабатывают различные вводные.
Особое внимание уделено оперативному поднятию авиационной техники в воздух при поступлении задач на ведение воздушной разведки, перехвата и уничтожения целей условного противника.
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