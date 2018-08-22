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Мотострелков в Ростовской области подняли по тревоге
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Мотострелков в Ростовской области подняли по тревоге 

Деловое сообщество 13 минут назад
В Ростовской области мотострелковая и танковая воинские части 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова 2-й степени мотострелковой дивизии были подняты по учебной тревоге. Об этом рассказали в Южном военном округе.
«Подразделения выдвинулись в район полигона Кадамовский в составе механизированных колонн, отработав на марше задачи противовоздушной обороны, разведки и противодействия атакам диверсионных групп условного противника. Скрытность передвижения обеспечивалась подразделениями радиоэлектронной борьбы», — рассказали в пресс-службе округа.
Планируется, что в составе ротных групп военнослужащие будут действовать против друг друга. Учения в ЮВО будут проходить вплоть до 15 сентября. Каждый день в них задействованы порядка 6000 военных и 1,5 тыс. единиц техники.
Напомним, 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова 2-й степени мотострелковая дивизия была создана в 2016 г. и приступила к плановой боевой учебе 1 декабря. В ее состав вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский, ЗРП, а также подразделения связи, разведки и МТО.
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