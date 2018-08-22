Серийное производство новейших комплексов ПВО «Панцирь-СМ» начнется в 2019 году 

КУБИНКА, 22 августа. /ТАСС/. Серийное производство новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ» начнется в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика «Высокоточные комплексы» на форуме «Армия-2018».
"Начало серийного производства ЗРПК планируется с конца 2019 года", — сказали в пресс-службе.
Первые опытные образцы «Панцирь-СМ» изготовлены, их «испытания проводятся в соответствии с установленными государственным контрактом сроками».
"Панцирь-СМ" создается для армии РФ на замену стоящих на вооружении комплексов «Панцирь-С1». В версии «СМ» комплекс должен получить новую высокоскоростную ракету с увеличенной в два раза дальностью — до 40 км. Комплексы «Панцирь» предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия.