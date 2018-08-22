Серийное производство новейших комплексов ПВО «Панцирь-СМ» начнется в 2019 году

КУБИНКА , 22 августа. / ТАСС /. Серийное производство новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ» начнется в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика «Высокоточные комплексы» на форуме «Армия-2018».

"Начало серийного производства ЗРПК планируется с конца 2019 года", — сказали в пресс-службе.

Первые опытные образцы «Панцирь-СМ» изготовлены, их «испытания проводятся в соответствии с установленными государственным контрактом сроками».