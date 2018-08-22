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«Уралвагонзавод»: Т-90М на учениях значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А
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«Уралвагонзавод»: Т-90М на учениях значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А 

ТАСС 1 час назад
КУБИНКА /Московского область/, 22 августа. /ТАСС/. Новейший танк Т-90М на учениях «Запад — 2017» значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в Ростех) на форуме «Армия — 2018».
"Танк Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника, танк Т-90А. Участие Т-90М в учениях «Запад — 2017» полностью подтвердило заданные МО РФ тактико-технические характеристики машины", — сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
Контракт на поставку в войска глубоко модернизированного танка Т-90М был подписан между Минобороны и УВЗ на Международном военно-техническом форуме «Армия — 2017». Танк Т-90М получил новое бортовое оборудование и двигатель, последнюю версию динамической защиты «Реликт». В этом году военное ведомство, как сообщалось ранее, должно получить батальонный комплект Т-90М.
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