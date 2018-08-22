Т-90М на учениях превзошел по боевой эффективности Т-90А

Новейший танк Т-90М, задействованный в учениях «Запад-2017», оказался значительно более эффективным в бою, чем его предшественник Т-90А, сообщили представители "Уралвагонзавода" в рамках форума «Армия-2018».

"Участие Т-90М в учениях полностью подтвердило заданные Минобороны РФ тактико-технические характеристики боевой машины", — прокомментировали ТАСС в пресс-службе нижнетагильской корпорации.

Первая открытая демонстрация перспективного основного боевого танка прошла в сентябре прошлого года. Разработчикам удалось максимально повысить боевые качества машины за счет применения новых узлов и агрегатов. Т-90М во многом инновационное изделие: новая башня, всесуточная и всепогодная автоматизированная система управления огнем, усовершенствованная пушка, комплекс динамической защиты последнего поколения «Реликт». И, кстати, именно Т-90М впервые в истории получит установку кондиционирования — она включена в обязательную комплектацию боевых машин. Ранее такой системой оснащали только танки Т-90С, которые поставлялись в Алжир

В этом году российские сухопутные войска должны получить батальонный комплект Т-90М (контракт на поставку глубоко модернизированного танка министерство и УВЗ подписали на полях прошлогодней выставки).