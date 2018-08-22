Система дальнего превосходства: кто и для чего хочет покупать у России С-400

Защита воздушного пространства от любого посягательства извне продолжает оставаться одной из стратегических задач, решать которую развитие государства предпочитают в первую очередь. Для таких задач требуется продукт, который продвигается на международном рынке не за счет административного ресурса и политического давления, а за счет технологичности и способности сбивать всё, что угрожает безопасности страны.

Равнение на экспорт

Прошлогодний форум «Армия-2017» запомнился специалистам по экспорту вооружений рекордным показателями по заключенным контрактам — Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отчиталась о подписании документов на поставку сотен видов вооружения и спецтехники общей стоимостью в $300 млн Боевая техника и средства обнаружения, входящие в состав средств для противовоздушной/противоракетной обороны в этом отношении стали одним из самых востребованных продуктов, приносящих неплохую прибыль Российской Федерации

Наряду с ЗРС следующего поколения С-500, одной из самых ожидаемых новинок последних лет стал комплекс «Антей-4000» — экспортный вариант новейшей системы ПВО С-300В4, поступающей в войска с 2014 года. Доработкам системы и улучшению характеристик, во многом, поспособствовала боевая служба С-300В4 в Сирии . Командующий войсковой ПВО Александр Леонов еще в конце 2017 года отмечал, что боевая техника из состава комплекса успешно выполнила поставленные задачи и была возвращена в место постоянной дислокации на территории России.

Генерал-лейтенант Леонов отметил так же, что комплекс подтвердил заявленные разработчиками характеристики — во время выполнения боевых задач РЛС комплекса неоднократно обнаруживала и ставила на автоматическое сопровождение самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США . Стабильной работе системы не мешали и средства противодействия — все цели обнаруживались даже при постановке сильных помех, а расчеты боевой техники работали в штатном режиме.

По состоянию на 2018 год российским С-300В4, равно как и экспортным версиям комплекса, не существует прямых аналогов за рубежом. Это обстоятельство, по мнению военных экспертов, расширяет возможности ФСВТС для наращивания экспорта таких технологий на рынках вооружений.

«Если не брать в расчет Сирию, то на примере вооруженного конфликта в Йемене можно убедиться, что одним из потенциальных покупателей таких систем является Саудовская Аравия . Американские комплексы ПВО Patriot, которые саудовские военные применяют для обороны ключевых инфраструктурных и военных объектов, часто ошибаются и дают сбой, имея, в общем-то, довольно узкий диапазон работы, как по дальности, так и по типу целей. Эти догадки были подтверждены в момент обстрела территории королевства советскими ракетами комплексов «Точка» и «Эльбрус», которые находились у йеменских повстанцев-хуситов», — отметил «Звезде» кандидат-технических наук, инженер-разработчик автоматизированных систем и комплексов управления Николай Богданов

Товар повышенного спроса

Повышенный интерес к российским зенитным ракетным системам С-400, способным работать по аэродинамическим целям, летящих со скоростью почти 5 километров в секунду, значительно возрос после постановки комплексов на боевое дежурство в непосредственной близости от российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в сирийском порту Тартус. Эксперты отмечают, что будущие экспортные контракты на С-400 значительно увеличат продажи российского оружия. По данным генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, уже сейчас экспортный портфель российского экспорта вооружений превышает $45 млрд При этом ЗРС С-400, принятая на вооружение Вооруженных сил России в 2007 году, в силу универсальности применения может закрыть потребности в средствах ПВО для любого зарубежного заказчика.

Андрей Манойло. «С-400 оказался универсален не только для российской армии, но и для всех зарубежных покупателей. И хотя каждый случай изучения российских ЗРС уникален, сложилась ситуация, при которой систему можно адаптировать и развернуть для выполнения практически любых задач, в любом регионе мира», — отметил в интервью «Звезде» военный эксперт, профессор МГУ им. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности России

По мнению эксперта, каждый из потенциальных покупателей практически всегда исходит из выбора между американскими комплексами Patriot и российскими С-400, однако по сочетанию цена/качество преимущество давно на стороне российского оружия. Эти качества и повлияли на выбор российской ЗРС в качестве ключевого компонента ПВО в Индии , потребности которой, по разным оценкам, при заключении контракта могут составить до нескольких полковых комплектов С-400.

«С-400 это ультрасовременная система, на фоне технологичности которой наблюдается и другая ситуация — США предпочитают зарабатывать на экспорте вооружений дважды — сначала продают старое, потом еще раз выставляют счет за модернизацию, которая может оказаться дороже ранее оплаченного контракта», — заключил Манойло.

Ракеты к ракетам

Несмотря на большой объем продаж ЗРК Patriot, Соединенные Штаты продвигали собственные комплексы на экспорт по весьма сложной маркетинговой схеме. Практически полная монополия на поставку вооружений странам НАТО и другим союзникам позволяла долгое время ставить партнеров перед безальтернативным выбором, согласно которому промедление с закупкой лишь увеличивало стоимость изделия. Не имея возможности выбирать и каждый раз испытывая колоссальное давление по дипломатическим каналам, союзники по НАТО охотно принимали то, что дают, по той цене, какую затребовал производитель.

Однако на международных оружейных контрактах, при рассмотрении которых на первый план всегда выходят сравнение характеристик оружия к его стоимости, у ЗРК Patriot дела как-то не заладились. Главной проблемой ЗУР и высотных обнаружителей американской ПВО стали посредственные характеристики: дистанция поражения аэродинамических целей (в версии PAC-3), по разным данным, до сих пор не превышает 100-120 километров. Для сравнения — ЗУР 40Н6Е, входящие в состав российской ЗРС, могут поражать цели тех же типов на дистанции в 400 километров. Не в пользу комплекса Patriot и скоростные параметры поражаемых целей — предел для американских ЗУР 1800 километров в час, для зенитных управляемых ракет С-400 — 4800 километров в час. При том, что вероятность поражения цели составляет 0,9.

Проигрывает американский ЗРК и по максимальной высоте поражаемых целей — 20 километров вместо 30 у С-400. Лишь в одном американский комплекс превосходит российские ЗРС — в стоимости. По некоторым данным, самые большие деньги на эксплуатацию американского потратили военные из Саудовской Аравии. В ходе вооруженного конфликта в Йемене на перехват каждой из оперативно-тактических ракет, выпущенных повстанцами-хуситами по целям на территории КСА, саудовские военные тратили до четырех противоракет, что в пересчете на доллары стоит примерно $12 млн Чрезвычайно высокая стоимость пуска сопровождалась столь же высокой стоимостью приобретения и владения комплекса в целом — точные данные варьируются в зависимости от количества пусковых и вспомогательного оборудования, однако согласно открытым источникам, полковой комплект С-400, минимум, вдвое дешевле аналогичного по составу американского ЗРК Patriot.

Национальная безопасность

Помимо экономических особенностей американских комплексов ПВО, в последние несколько лет стали обостряться и проблемы политического характера. Традиционные союзники США на Ближнем Востоке, осознавшие, что малейшее отклонение от генеральной линии Вашингтона может очень быстро превратить бывших партнеров в соперников и даже противников, внезапно решили сократить закупки американского оружия и рассмотреть куда более эффективные системы для обеспечения национальной безопасности.

«Не в последнюю очередь на решение целого ряда стран рассмотреть для себя возможность покупки С-400 повлияло развертывание и боевое дежурство этих комплексов в Сирийской Арабской Республике. Фактически, С-400 уберегли Сирию от непредсказуемых последствий и силового вмешательства. Именно это обстоятельство и сподвигло КНР купить большую партию С-400, а также повлияло на решения других государств, таких, как Индия и Турция , рассмотреть возможность приобретения такого оружия. Не исключено, что позднее к этим государствам может присоединиться Иран , в распоряжении которого уже находятся российские ЗРС С-300, а так же другие государства», — сказал в интервью «Звезде» эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН , политолог Фархад Ибрагимов.

Согласно прогнозам экспертов, целый ряд факторов, включая надежность России как международного партнера в сфере военно-технического сотрудничества и характеристики современного оружия, уже в ближайшем будущем может повлиять на отказ целого ряда стран от американских комплексов ПВО в пользу ЗРС российского производства.