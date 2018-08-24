В Хабаровске в рамках форума «Армия-2018» начала работать выставка военной техники и авиации, стоящей на вооружении войск ВВО

Авиационная составляющая экспозиции представлена самолетами Ту-134УБЛ, Ан-12, Ан-26, новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С и истребителем-бомбардировщиком Су-34.

На аэродроме Хабаровск-Центральный Восточного военного округа (ВВО) в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» начала работать выставка авиации и военной техники.

Открыл мероприятие командующий объединения ВВС и ПВО ВВО генерал-майор Владимир Кравченко . Перед собравшимися также выступили представители правительства Хабаровского края и краевой столицы.

В ходе выставочных дней жители и гости Хабаровска ознакомятся с современной военной техникой и авиацией, стоящей на вооружении войск ВВО.

Авиационная составляющая экспозиции представлена самолетами Ту-134УБЛ, Ан-12, Ан-26, новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С и истребителем-бомбардировщиком Су-34.

Кроме того, для осмотра выставлены вертолёты армейской авиации ВВО — транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор», ударный Ка-52 «Аллигатор» и самый большой в мире транспортно-десантный Ми-26.

Системы противовоздушной обороны округа представлены пусковой установкой зенитной ракетной системы С-300ПС и радиолокационной станцией «Каста».

В период работы форума предусмотрены выступления творческих коллективов ВВО, будет функционировать выездной пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

В Хабаровске экспозиция военной техники с 24 по 26 августа работает с 10 до 15 часов на аэродроме Хабаровск-Центральный. Вход через первое КПП.