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В Хабаровске в рамках форума «Армия-2018» начала работать выставка военной техники и авиации, стоящей на вооружении войск ВВО
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В Хабаровске в рамках форума «Армия-2018» начала работать выставка военной техники и авиации, стоящей на вооружении войск ВВО 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Авиационная составляющая экспозиции представлена самолетами Ту-134УБЛ, Ан-12, Ан-26, новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С и истребителем-бомбардировщиком Су-34.
На аэродроме Хабаровск-Центральный Восточного военного округа (ВВО) в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» начала работать выставка авиации и военной техники.
Открыл мероприятие командующий объединения ВВС и ПВО ВВО генерал-майор Владимир Кравченко. Перед собравшимися также выступили представители правительства Хабаровского края и краевой столицы.
В ходе выставочных дней жители и гости Хабаровска ознакомятся с современной военной техникой и авиацией, стоящей на вооружении войск ВВО.
Авиационная составляющая экспозиции представлена самолетами Ту-134УБЛ, Ан-12, Ан-26, новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С и истребителем-бомбардировщиком Су-34.
Кроме того, для осмотра выставлены вертолёты армейской авиации ВВО — транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор», ударный Ка-52 «Аллигатор» и самый большой в мире транспортно-десантный Ми-26.
Системы противовоздушной обороны округа представлены пусковой установкой зенитной ракетной системы С-300ПС и радиолокационной станцией «Каста».
В период работы форума предусмотрены выступления творческих коллективов ВВО, будет функционировать выездной пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
В Хабаровске экспозиция военной техники с 24 по 26 августа работает с 10 до 15 часов на аэродроме Хабаровск-Центральный. Вход через первое КПП.
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