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Посетителям форума «Армия-2018» в Хабаровске покажут современное вооружение войск ВВО
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Посетителям форума «Армия-2018» в Хабаровске покажут современное вооружение войск ВВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, авиационная составляющая экспозиции будет представлена самолетами Ту-134УБЛ, Ан-12, Ан-26, новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С и истребителем-бомбардировщиком Су-34.
24–26 августа на аэродроме Хабаровск-Центральный Восточного военного округа (ВВО) пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2018».
В ходе работы форума хабаровчане и гости краевой столицы ознакомятся с современной военной техникой, стоящей на вооружении войск ВВО.
Авиационная составляющая экспозиции будет представлена самолетами Ту-134УБЛ, Ан-12, Ан-26, новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С и истребителем-бомбардировщиком Су-34.
Кроме того, планируется выставить авиатехнику армейской авиации ВВО — транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор», ударный Ка-52 «Аллигатор» и самый большой в мире транспортно-десантный Ми-26.
Посетители выставки увидят системы противовоздушной обороны, в частности, пусковую установку зенитной ракетной системы С-300ПС и радиолокационную станцию «Каста».
Сухопутные войска будут представлены танками Т-72Б3, Т-80, боевыми машинами пехоты БМП-2, бронетранспортерами БТР-80, бронированными автомобилями «Тайфун-К» и «Тигр», а также комплексом радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».
В тоже время гости форума смогут увидеть пусковую установку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и современные образцы стрелкового оружия.
В период работы форума предусмотрены выступления творческих коллективов ВВО, будет функционировать выездной пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
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