Посетителям форума «Армия-2018» в Хабаровске покажут современное вооружение войск ВВО

В частности, авиационная составляющая экспозиции будет представлена самолетами Ту-134УБЛ, Ан-12, Ан-26, новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С и истребителем-бомбардировщиком Су-34.

24–26 августа на аэродроме Хабаровск-Центральный Восточного военного округа (ВВО) пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2018».

В ходе работы форума хабаровчане и гости краевой столицы ознакомятся с современной военной техникой, стоящей на вооружении войск ВВО.

Авиационная составляющая экспозиции будет представлена самолетами Ту-134УБЛ, Ан-12, Ан-26, новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С и истребителем-бомбардировщиком Су-34.

Кроме того, планируется выставить авиатехнику армейской авиации ВВО — транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор», ударный Ка-52 «Аллигатор» и самый большой в мире транспортно-десантный Ми-26.

Посетители выставки увидят системы противовоздушной обороны, в частности, пусковую установку зенитной ракетной системы С-300ПС и радиолокационную станцию «Каста».

Сухопутные войска будут представлены танками Т-72Б3, Т-80, боевыми машинами пехоты БМП-2, бронетранспортерами БТР-80, бронированными автомобилями «Тайфун-К» и «Тигр», а также комплексом радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».

В тоже время гости форума смогут увидеть пусковую установку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и современные образцы стрелкового оружия.

В период работы форума предусмотрены выступления творческих коллективов ВВО, будет функционировать выездной пункт отбора граждан на военную службу по контракту.