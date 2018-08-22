Новейшую авиацию покажут в Хабаровске в рамках форума «Армия-2018»

ТАСС , 22 августа. Жители и гости Хабаровска в рамках Военно-технического форума смогут увидеть современную военную технику, стоящую на вооружении войск Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"24-26 августа на аэродроме «Хабаровск-Центральный» состоятся мероприятия Военно-технического форума. Хабаровчане и гости краевой столицы ознакомятся с современной военной техникой и авиацией, стоящей на вооружении войск ВВО. Авиационная составляющая экспозиции будет представлена самолетами Ту-134УБЛ, военно-транспортными летательными аппаратами (Ан-12, и Ан-26), новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С, многоцелевым бомбардировщиком Су-34", — сообщил Гордеев.

Кроме того, зрители смогут увидеть вертолеты армейской авиации ВВО — транспортно-штурмовой Ми-8АМТШ «Терминатор», ударный Ка-52 «Аллигатор» и самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет — Ми-26. Сухопутные войска будут представлены танками Т-72Б3, Т-80, БМП-2, бронетранспортерами БТР-80, бронированными автомобилями «Тайфун-К» и «Тигр», а также комплексом РЭБ «Красуха-4». Гости форума смогут увидеть пусковую установку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и современные образцы стрелкового оружия.

В рамках форума запланированы выступления творческих коллективов ВВО, будет работать выездной пункт отбора на военную службу по контракту.