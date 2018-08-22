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Российские военные передали своим сирийским коллегам уникальный комплекс
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Российские военные передали своим сирийским коллегам уникальный комплекс 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Сирию доставили уникальное топографическое оборудование, которое наши военные передали своим коллегам из Арабской республики в рамках военно-технического сотрудничества.
Как объяснили в Генштабе российской армии, система нужна для составления электронных карт местности, которые пригодятся для ремонта дорожной сети и даже реставрации исторических памятников. В качестве исходного материала комплекс использует дистанционное зондирование почвы, снимки из космоса, результаты аэрофотосъёмки. Его работу обеспечивает подразделение из 30 человек.
Такая работа все больше требуется по мере освобождения территории от боевиков. Сирия до войны и после ее завершения — совершенно разные картины. Именно, основываясь на этих данных, и начнут восстановление не только транспортной сети страны, но и ее многочисленных исторических памятников.
Работать на этой совершенной технике будут сирийские военные. Сегодня к их обучению приступили российские офицеры. «Специалисты-топографы используют различные исходные материалы — дистанционное зондирование земли, космические снимки, результаты аэрофотосъёмки — и с их помощью создаются электронные карты, планы городов, результаты кадастровых работ», — пояснил Олег Шлычков, начальник отдела Военно-топографического управления Генерального Штаба Вооружённых Сил РФ.
Работа — кропотливая. Требует непрерывного присутствия специалистов на месте. Работу этого картографического комплекса обеспечивает подразделение из 30 человек. Полностью российская разработка. Станция, буквально, сканирует местность. Результат работы системы — впечатляет. Вся собранная посредством сканирования информация — хранится в формате 3D. А огромный, размещенный в кузове прицепа принтер, печатает огромные географические карты.
Комплекс, который российские офицеры передают сирийским военным, доставили морем. Путь в Тартус занял почти неделю. «Из порта Новороссийск через Чёрное, Эгейское, Мраморное, Средиземное моря был доставлен груз более двухсот тонн. В том числе, техника в рамках оказания военно-технической помощи между вооружёнными силами России и Сирии», — отрапортовал Константин Калмыков, начальник службы военного сообщения группировки российских войск в Сирии.
Эта система — по-настоящему уникальна. Впереди у сирийских топографов — многокилометровые марши по всей территории страны. Первым делом комплекс отправится в Восточную Гуту. Этот пригород Дамаска серьезно пострадал в ходе боевых действий. Информация, полученная в ходе работы сирийских топографов, станет опорной не только для строителей. Картографы предельно точно зафиксируют и степень урона, нанесенного боевиками инфраструктуре и историческим памятникам.
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