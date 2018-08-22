Ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 авиационного соединения ДА впервые отработали взлет на встречных курсах в рамках проверки боевой готовности

Отработанный прием позволил значительно сократить время отведенное на вылет группировки ракетоносцев с аэропорта базирования.

На аэродроме Украинка в Амурской области экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95мс и Ту-22м3 авиационного соединения Дальней авиации ВКС впервые отработали взлет на встречных курсах.

По сигналу учебной тревоги экипажи попеременно взлетали с минимальными временными интервалами на встречном направлении. Отработанный прием позволил значительно сократить время отведенное на вылет группировки ракетоносцев с аэропорта базирования.

Данный прием требовал от экипажей дополнительных навыков в технике пилотирования, так как воздушные потоки взлета на встречных курсах значительно отличаются от нормальных условий рекомендованных