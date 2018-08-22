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Ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 авиационного соединения ДА впервые отработали взлет на встречных курсах в рамках проверки боевой готовности
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Ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 авиационного соединения ДА впервые отработали взлет на встречных курсах в рамках проверки боевой готовности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Отработанный прием позволил значительно сократить время отведенное на вылет группировки ракетоносцев с аэропорта базирования.
На аэродроме Украинка в Амурской области экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95мс и Ту-22м3 авиационного соединения Дальней авиации ВКС впервые отработали взлет на встречных курсах.
По сигналу учебной тревоги экипажи попеременно взлетали с минимальными временными интервалами на встречном направлении. Отработанный прием позволил значительно сократить время отведенное на вылет группировки ракетоносцев с аэропорта базирования.
Данный прием требовал от экипажей дополнительных навыков в технике пилотирования, так как воздушные потоки взлета на встречных курсах значительно отличаются от нормальных условий рекомендованных
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