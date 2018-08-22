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В Забайкальском крае военные связисты ВВО приступили к организации полевых пунктов управления
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В Забайкальском крае военные связисты ВВО приступили к организации полевых пунктов управления 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, специалисты войск связи отрабатывают задачи по установке аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности.
Военнослужащие соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках проверки боевой готовности приступили к организации пунктов управления на полигоне Цугол.
Военные связисты выполняют нормативы по развертыванию полевого лагеря, инженерному оборудованию полевых пунктов управления, прокладке и маскировке кабелей связи.
Помимо этого, специалисты войск связи отрабатывают задачи по установке аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности.
В ходе проверки боевой готовности военнослужащие обеспечат командный пункт связью с использованием открытых и закрытых каналов связи в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
В рамках практической части мероприятий связисты организуют помехозащищенную спутниковую связь с помощью современных станций спутниковой связи семейства «Ливень».
Особое внимание будет уделено передаче данных в закрытой беспроводной сети и интегрированию абонентов в единую автоматизированную систему связи Вооруженных Сил РФ.
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