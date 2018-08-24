Связисты ВВО прибыли в Забайкальский край в рамках проверки боевой готовности

Специалисты приступили к инженерному оборудованию полевого лагеря, командного пункта общевойскового объединения округа для передачи данных на полевые узлы связи подразделений.

Военнослужащие соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия , прибыли в Забайкальский край на полигон Цугол в рамках проверки боевой готовности.

Специалисты войск связи приступили к инженерному оборудованию полевого лагеря, командного пункта общевойскового объединения округа для передачи данных на полевые узлы связи подразделений.

Помимо этого, военные связисты приступили к развертыванию и организации работы аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности.