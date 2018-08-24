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Связисты ВВО прибыли в Забайкальский край в рамках проверки боевой готовности
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Связисты ВВО прибыли в Забайкальский край в рамках проверки боевой готовности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты приступили к инженерному оборудованию полевого лагеря, командного пункта общевойскового объединения округа для передачи данных на полевые узлы связи подразделений.
Военнослужащие соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, прибыли в Забайкальский край на полигон Цугол в рамках проверки боевой готовности.
Специалисты войск связи приступили к инженерному оборудованию полевого лагеря, командного пункта общевойскового объединения округа для передачи данных на полевые узлы связи подразделений.
Помимо этого, военные связисты приступили к развертыванию и организации работы аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности.
Особое внимание в ходе мероприятий по развертыванию командных пунктов будет уделено передаче цифровых данных в закрытой беспроводной сети и интегрированию подключенных абонентов в единую автоматизированную систему связи Вооруженных Сил РФ.
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