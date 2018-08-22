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УВЗ выразил готовность создать новый тяжелый танк со 152-мм пушкой
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УВЗ выразил готовность создать новый тяжелый танк со 152-мм пушкой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) заявил о готовности создать новый тяжелый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Технический задел для создания танка на платформе «Армата» с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком — Министерством обороны России», — передает ТАСС сообщение УВЗ.
В настоящее время в российской армии проходят испытания танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 миллиметров. Боевая машина получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.
Напомним, во вторник Борисов на открытии выставки «Армия-2018» заявил, что танк «Армата» и другая техника на базе этой платформы будут иметь колоссальный экспортный спрос.
При этом вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Российская армия не стремится массово закупать танки «Армата» из-за их высокой цены, предпочитая модернизировать существующую военную технику.
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