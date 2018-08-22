УВЗ выразил готовность создать новый тяжелый танк со 152-мм пушкой

«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех ) заявил о готовности создать новый тяжелый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Технический задел для создания танка на платформе «Армата» с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком — Министерством обороны России », — передает ТАСС сообщение УВЗ.

В настоящее время в российской армии проходят испытания танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 миллиметров. Боевая машина получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Напомним, во вторник Борисов на открытии выставки «Армия-2018» заявил, что танк «Армата» и другая техника на базе этой платформы будут иметь колоссальный экспортный спрос.

При этом вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Российская армия не стремится массово закупать танки «Армата» из-за их высокой цены, предпочитая модернизировать существующую военную технику.