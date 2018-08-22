«Уралвагонзавод» готов создать новый тяжелый танк со 152-мм пушкой на платформе «Армата» 

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) готов создать новый тяжелый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой, ожидается решение Минобороны, сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ.
"Технический задел для создания танка на платформе «Армата» с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком — Министерством обороны России", — сказали в компании, отвечая на соответствующий вопрос.
Сейчас в Сухопутных войсках проходят испытания танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 мм. Боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. Пока в армию планируется поставить 100 таких машин.