«Уралвагонзавод» готов создать новый тяжелый танк со 152-мм пушкой на платформе «Армата»

"Технический задел для создания танка на платформе «Армата» с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком — Министерством обороны России", — сказали в компании, отвечая на соответствующий вопрос.

Сейчас в Сухопутных войсках проходят испытания танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 мм. Боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. Пока в армию планируется поставить 100 таких машин.