Колумбия направила Венесуэле ноту протеста из-за вторжения на ее территорию

Согласно заявлению, два вертолета венесуэльских вооруженных сил вторглись на территорию Колумбии 19 августа.

"Министерство иностранных дел сообщает, что 19 августа 2018 года в секторе Вентас де Орьенте… в Северном Сантандере было зафиксировано нарушение суверенитета Колумбии двумя военными вертолетами, на которых были идентифицированы знаки Боливарианской национальной гвардии, и они приземлились в этом секторе", — говорится в заявлении.

Отмечается, что МИД направил «посольству Венесуэлы ноту с решительным протестом» в связи с «несанкционированным военным вторжением на национальную территорию».