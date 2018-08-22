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Колумбия направила Венесуэле ноту протеста из-за вторжения на ее территорию
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Колумбия направила Венесуэле ноту протеста из-за вторжения на ее территорию 

Газета.Ru 27 минут назад
Колумбия направила правительству Венесуэлы ноту протеста в связи с якобы вторжением на колумбийскую территорию двух военных вертолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.
Согласно заявлению, два вертолета венесуэльских вооруженных сил вторглись на территорию Колумбии 19 августа.
"Министерство иностранных дел сообщает, что 19 августа 2018 года в секторе Вентас де Орьенте… в Северном Сантандере было зафиксировано нарушение суверенитета Колумбии двумя военными вертолетами, на которых были идентифицированы знаки Боливарианской национальной гвардии, и они приземлились в этом секторе", — говорится в заявлении.
Отмечается, что МИД направил «посольству Венесуэлы ноту с решительным протестом» в связи с «несанкционированным военным вторжением на национальную территорию».
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