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Российские военные передали Сирии топографическое оборудование для восстановления городов
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Российские военные передали Сирии топографическое оборудование для восстановления городов 

ТАСС 1 час назад
ТАРТУС /Сирия/, 22 августа. /ТАСС/. Российские военные доставили в Сирию подвижную цифровую картографическую систему, которая будет использоваться их сирийскими коллегами для восстановления городов. Об этом сообщил начальник службы военного сообщения группировки российских войск в Сирии Константин Калмыков.
"Из порта Новороссийск через Черное, Эгейское, Мраморное и Средиземное моря в Сирию был доставлен груз более 200 тонн. В том числе техника в рамках военно-технического сотрудничества между вооруженными силами России и Сирии", — сказал он.
Комплекс состоит из пяти грузовых автомобилей и пяти прицепов, а также контейнера с оборудованием. Также в состав комплекса входит жилой модуль на 30 членов экипажа, что позволяет ему работать автономно в течение нескольких дней. Для сирийских военнослужащих будет организовано производственно-техническое обучение с привлечением специалистов оборонно-промышленного комплекса и научно-исследовательских институтов РФ.
Полученное оборудование российского производства, поставленное в рамках оказания военно-технической помощи, сирийские военные планируют применять не только в военной сфере, но и в мирной жизни, в первую очередь при проведении работ по восстановлению инфраструктуры страны, разрушенной в ходе вооруженного конфликта. С помощью этого оборудования специалисты смогут, в частности, составить кадастровые планы населенных пунктов, которые последний раз обновлялись в стране более полувека назад.
"Специалисты-топографы используют для этого различные исходные материалы — зондирование земли, космические снимки, результаты аэрофотосъемки. С их помощью будут созданы карты, планы городов, результаты кадастровых работ", — рассказал начальник отдела Военно— топографического управления Генштаба Вооруженных сил РФ капитан 1-го ранга Олег Шлычков.
Для восстановления мирной жизни
Из военно-морской базы РФ в Тартусе комплекс направится в пригород Дамаска Восточную Гуту, который сильно пострадал во время войны. «Эта техника очень необходима Сирии — как можно строить города, если мы не имеем представления о местности? Наши специалисты были на стажировке в России, освоили современное оборудование. Спасибо за помощь, спасибо нашим русским друзьям», — отметил начальник топографического управления Вооруженных сил Сирии Хасан Мухамад Али.
Для вернувшихся из соседних стран беженцев сирийские власти запустили масштабную программу по восстановлению объектов топливно-энергетического комплекса, водонасосных станций, хлебопекарен, жилых домов, социальных учреждений, школ и больниц.
С этой целью по линии международного военного сотрудничества оборонных ведомств России и Сирии предполагается начать работу совместной рабочей группы по созданию электронных планов городов Сирии и актуальных электронных топографических карт.
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