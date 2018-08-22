Новые карты Сирии: в Тартус прибыла цифровая картографическая система из России 

Эта система способна сканировать местность, создавая картографические 3D-модели, цифровые карты и многое другое.
В сирийский Тартус прибыл российский сухогруз с техникой для оказания военно-технической помощи САР. Речь идет о современной цифровой подвижной картографической системе, об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Картографический комплекс состоит из нескольких модулей и может работать автономно. Для функционирования ему требуется штат из тридцати специалистов. Эта система способна сканировать местность, создавая картографические 3D-модели, цифровые карты и многое другое.
С помощью этой техники специалисты создадут новые карты Сирии — это необходимо для восстановления городов и поселков пострадавшей от войны страны. Существующие карты созданы более полувека назад и давно перестали быть актуальны, а многие населенные пункты разрушены.
По словам начальника топографического управления Вооруженных сил САР Хасана Мухаммада Али, такая техника просто необходима армии. В данный момент в Сирии действует программа восстановления инфраструктуры, и многие сирийские специалисты уже прошли стажировку в России, освоив современное оборудование.
Уже известно, куда цифровая картографическая система отправится в первую очередь. Целью топографов станет Восточная Гута, этот пригород Дамаска очень сильно пострадал от действий боевиков. В дальнейшем для восстановления САР будет создана совместная российско-сирийская рабочая группа по созданию электронных планов городов и цифровых карт.