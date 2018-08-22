Названы сроки старта серийного производства ЗРПК «Панцирь-СМ»

Серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ» начнется в 2019 году, заявили в пресс-службе компании-разработчика «Высокоточные комплексы».

«Начало серийного производства ЗРПК планируется с конца 2019 года», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там сообщили также, что опытные образцы ЗРПК уже изготовлены и проходят испытания.

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что работы по новому комплексу «Панцирь-СМ» с ракетой увеличенной дальности могут быть завершены в 2018 году.