Участники военно-спортивной смены «Юный патриот» побывали в Военной академии РХБ защиты

В ходе экскурсии ребятам была продемонстрирована выставка специальной военной техники и вооружения войск РХБ защиты, показаны образцы экипировки военнослужащего, организован просмотр видеофильма об академии.

Более 130 участников военно-спортивной смены «Юный патриот» побывали на экскурсии в Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

Гостям военного вуза была продемонстрирована выставка специальной военной техники и вооружения войск РХБ защиты, показаны образцы экипировки военнослужащего, организован просмотр видеофильма об академии.

Ребята своими глазами увидели приборы радиационной и химической разведки, ознакомились с робототехническим комплексом и тренажерами машин РХБ разведки.

В классе автомобильной подготовки все желающие смогли попробовать себя за рулем тренажера грузового автомобиля, а в огнемётно-тренажёрном комплексе — ощутить себя в роли огнеметчика, выстрелив из реактивного пехотного огнемета.