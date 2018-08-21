Ещё
Участники военно-спортивной смены «Юный патриот» побывали в Военной академии РХБ защиты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники военно-спортивной смены «Юный патриот» побывали в Военной академии РХБ защиты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе экскурсии ребятам была продемонстрирована выставка специальной военной техники и вооружения войск РХБ защиты, показаны образцы экипировки военнослужащего, организован просмотр видеофильма об академии.
Более 130 участников военно-спортивной смены «Юный патриот» побывали на экскурсии в Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.
Гостям военного вуза была продемонстрирована выставка специальной военной техники и вооружения войск РХБ защиты, показаны образцы экипировки военнослужащего, организован просмотр видеофильма об академии.
Ребята своими глазами увидели приборы радиационной и химической разведки, ознакомились с робототехническим комплексом и тренажерами машин РХБ разведки.
В классе автомобильной подготовки все желающие смогли попробовать себя за рулем тренажера грузового автомобиля, а в огнемётно-тренажёрном комплексе — ощутить себя в роли огнеметчика, выстрелив из реактивного пехотного огнемета.
В завершение экскурсии юнармейцы возложили цветы к памятной доске генерал-майора Николая Волкова, главным делом последних лет жизни которого стало создание и организация работы Костромского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
ТК «Звезда»: последние новости
Стало известно о разработке в РФ самолета вертикального взлета и посадки На Урале ракетная бригада, вооруженная ОТРК «Искандер-М», поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности войск ЦВО На смену С-500: разработчик раскрыл подробности о российских ЗРК будущего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто местонахождение российской ядерной ракеты174
Умер Стефан Карл Стефанссон2
Побег россиян из Прибалтики, РФ без газа и другие события дня29
«Факты на стол, пожалуйста»: Лавров ответил Лондону339
Украина обвинила Россию в задержке 150 судов161
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение