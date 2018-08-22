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CNBC сообщил об упавшей в море в 2017 году российской ракете с ядерным двигателем
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CNBC сообщил об упавшей в море в 2017 году российской ракете с ядерным двигателем 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: ИноСМИ
Российская ракета с ядерным двигателем пропала в Баренцевом море после неудавшегося теста в конце прошлого года. Сейчас, по данным телеканала CNBC, Москва намерена найти ракету.
В поисковой операции задействуют три судна, на одном из которых установлено специальное оборудование для сбора радиоактивных материалов. Источник телеканала не уточняет, существует ли какая-либо угроза здоровью людей и окружающей среде. По словам людей, знакомых с отчетом американской разведки, у поисковой операции пока нет четких сроков.
Ранее источники CNBC рассказали о четырех испытаниях российских ракет в период с ноября 2017 по февраль 2018 года. Каждое из них закончилось неудачей. По данным американской разведки, самый долгий полет длился чуть более двух минут. За это время ракете удалось преодолеть 22 мили (35,4 км). Самый короткий полет длился четыре секунды. Тогда российская ракета пролетела пять миль (8 км).
Директор ядерного проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил, что многие высказывают опасения в связи с утечкой радиоактивного материала.
«Само собой разумеется, что, если вы выпускаете ракету с ядерным двигателем или источником энергии, радиоактивный материал окажется там, где упадет ракета», — пояснил он.
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