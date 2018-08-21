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Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков проверил организацию взаимодействия между органами управления ВВО и предприятиями Росрезерва
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Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков проверил организацию взаимодействия между органами управления ВВО и предприятиями Росрезерва 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе проверки были практически отработаны действия комбината по отправке горючего в войска округа железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках учений в Восточном военном округе (ВВО) проверил организацию взаимодействия между органами управления округа и предприятиями Росрезерва.
В ходе проверки были практически отработаны действия комбината по отправке горючего в войска ВВО железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.
Кроме того, сотрудники комбината и личный состав бригады материально-технического обеспечения округа успешно отработали действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, тушению пожара на предприятии, ремонту поврежденных трубопроводов, а также экстренной перекачке топлива на полевые склады в случае стихийного бедствия.
Кроме того, замглавы военного ведомства проверил готовность танкоремонтных предприятий, арсеналов и баз хранения вооружения и военной техники Забайкальского края к переводу их на режим работы военного времени.
Специальные учения подразделений материально-технического обеспечения проходят в ВВО с 20 по 25 августа. В них принимают участие около 36 тыс. военнослужащих, задействовано до 3,4 тыс. единиц вооружения и военной техники.
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