На аэродроме в Амурской области проведены специальные учения с экипажами дальней авиации

Личный состав отработал подготовку стратегической авиации к вылету и обслуживание самолетов, а летный состав — практические вылеты с условным применением авиационных средств поражения по наземным целям.

На аэродроме в Амурской области проведены специальные учения в рамках подготовки к маневрам «Восток-2018».

В ходе мероприятия личный состав отработал регламентные работы в технико-эксплуатационной части, подготовку стратегической авиации к вылету, обслуживание самолетов и подвеску вооружения, а летный состав — практические вылеты с условным применением авиационных средств поражения по наземным целям.

В ходе учения на аэродроме были развернуты пункты управления техническим и тыловым обеспечением полетов, пункты приема техники

и личного состава, а также пункты разгрузки и приемки прибывающих вооружений, военной и специальной техники.

Всего в мероприятии было задействовано до 10 самолетов Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, а также около 30 единиц наземной техники средств аэродромно-технического обеспечения полетов.