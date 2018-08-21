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На аэродроме в Амурской области проведены специальные учения с экипажами дальней авиации
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На аэродроме в Амурской области проведены специальные учения с экипажами дальней авиации 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Личный состав отработал подготовку стратегической авиации к вылету и обслуживание самолетов, а летный состав — практические вылеты с условным применением авиационных средств поражения по наземным целям.
На аэродроме в Амурской области проведены специальные учения в рамках подготовки к маневрам «Восток-2018».
В ходе мероприятия личный состав отработал регламентные работы в технико-эксплуатационной части, подготовку стратегической авиации к вылету, обслуживание самолетов и подвеску вооружения, а летный состав — практические вылеты с условным применением авиационных средств поражения по наземным целям.
В ходе учения на аэродроме были развернуты пункты управления техническим и тыловым обеспечением полетов, пункты приема техники
и личного состава, а также пункты разгрузки и приемки прибывающих вооружений, военной и специальной техники.
Всего в мероприятии было задействовано до 10 самолетов Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, а также около 30 единиц наземной техники средств аэродромно-технического обеспечения полетов.
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