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Экипажи вертолетов ЗВО в ходе учения в Ленинградской области отработали тактику ночных засад
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Экипажи вертолетов ЗВО в ходе учения в Ленинградской области отработали тактику ночных засад 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Лётчики перелетали на неподготовленные площадки в лесных массивах и маскировали места посадок вертолётов, а при выдвижении колонн бронетехники условного противника осуществляли взлёт и поражали различные цели.
Более 30 экипажей вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-35 в ходе лётно-тактического учения на Лужском полигоне (Ленинградская обл. ) отработали применение тактики ночных вертолётных засад.
Лётчики перелетали на неподготовленные площадки в лесных массивах и маскировали места посадок вертолётов, а при выдвижении колонн бронетехники условного противника осуществляли взлёт и с применением стрелково-пушечного вооружения, авиационных бомб, управляемых и неуправляемых ракет поражали различные цели.
Пилоты с применением очков ночного видения и инфракрасной аппаратуры переднего обзора поразили танки и бронетранспортёры, имитируемые полноразмерными мишенями, а также выполнили разведку и уничтожение инженерных укреплений и огневых точек.
Также экипажи транспортно-штурмовых вертолётов отработали десантирование разведгрупп для выполнения специальных задач, доставку материальных средств и эвакуацию «раненых» с применением медицинских вертолётных модулей, позволяющих проводить реанимационные мероприятия в полёте.
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