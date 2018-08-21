Экипажи вертолетов ЗВО в ходе учения в Ленинградской области отработали тактику ночных засад

Лётчики перелетали на неподготовленные площадки в лесных массивах и маскировали места посадок вертолётов, а при выдвижении колонн бронетехники условного противника осуществляли взлёт и поражали различные цели.

Более 30 экипажей вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-35 в ходе лётно-тактического учения на Лужском полигоне ( Ленинградская обл. ) отработали применение тактики ночных вертолётных засад.

Лётчики перелетали на неподготовленные площадки в лесных массивах и маскировали места посадок вертолётов, а при выдвижении колонн бронетехники условного противника осуществляли взлёт и с применением стрелково-пушечного вооружения, авиационных бомб, управляемых и неуправляемых ракет поражали различные цели.

Пилоты с применением очков ночного видения и инфракрасной аппаратуры переднего обзора поразили танки и бронетранспортёры, имитируемые полноразмерными мишенями, а также выполнили разведку и уничтожение инженерных укреплений и огневых точек.

Также экипажи транспортно-штурмовых вертолётов отработали десантирование разведгрупп для выполнения специальных задач, доставку материальных средств и эвакуацию «раненых» с применением медицинских вертолётных модулей, позволяющих проводить реанимационные мероприятия в полёте.