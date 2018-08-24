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Госдеп США пригрозил миру санкциями за покупку российских С-400
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Госдеп США пригрозил миру санкциями за покупку российских С-400 

Rambler News Service 16 часов назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций против государств по всему миру за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявила официальный представитель американского Госдепа Хезер Науэрт. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Мы против возможной покупки нашими партнерами и союзниками по всему миру С-400. … Мы ясно дали понять, что именно может спровоцировать санкции по всему миру», — заявила Науэрт журналистам в ответ на вопрос о возможном введении ограничительных мер против других стран, помимо Турции. В прошлом именно этой стране США грозили санкциями за приобретение С-400.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства США добавила, что Госдеп обеспокоен возможным ускорением поставок ЗРС в Турцию. По словам Науэрт, подобные действия Турции, которая является членом НАТО, противоречат политике Соединенных Штатов.
Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе форума «Армия-2018» анонсировал начало поставок С-400 в Турцию. По его словам, контракт начнут исполнять уже в 2019 году.
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