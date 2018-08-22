«Сухой» до 2020 года поставит Минобороны два истребителя пятого поколения Су-57 

Компания «Сухой» и Минобороны России заключили контракт на поставку двух истребителей пятого поколения Су-57. Подписание договора состоялось в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.
Документ был подписан замминистра обороны России Алексеем Криворучко и президентом Объединённой авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем. Контракт будет выполнен в 2018-2020 годах.
Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 9А1-4071К, может нести ракеты класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность» разного радиуса действия, а также бомбы.
Первый полет истребитель совершил 29 января 2010 года. 9 мая 2018 года Су-57 впервые принял участие в параде Победы в Москве.