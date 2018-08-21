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Универсальный военный вертолетоносец построят в России
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Универсальный военный вертолетоносец построят в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Президент Объединенной судостроительной корпорации (РСК) Алексей Рахманов сообщил РИА «Новости» о строительстве для ВМФ экспедиционного корабля, который совместит функции десантного корабля и вертолетоносца.
Корабль будет построен в рамках государственной программы вооружений (ГПВ).
«Мы будем в рамках действующей ГПВ строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолетоносца, десантного корабля. В нем может также размещаться мобильный госпиталь. Это должен быть универсальный корабль», — рассказал Рахманов на форуме «Армия-2018».
Он отметил, что для начала работ над вертолетоносцем необходимо необходима четкая концепция нового корабля. Рахманов подчеркнул, что до тех пор, пока геополитические интересы России будут распространяться за пределы государства, она должна обладать десантными, экспедиционными кораблями.
Рахманов также рассказал, что в ближайшем будущем Минобороны и оборонно-промышленный комплекс (ОПК) предстоит решить, какими буду размеры авианосца, сроках его строительства и размерах авиакрыла, которое он будет нести.
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