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Зенитчики под Самарой отразили атаку условного противника на объекты противовоздушной обороны Поволжья
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Зенитчики под Самарой отразили атаку условного противника на объекты противовоздушной обороны Поволжья 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Накануне подразделения были подняты по тревоге, выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности.
В рамках внезапной проверки зенитчики Центрального военного округа выполнили электронные пуски ракет из комплексов ЗРК «С-300» и отразили нападение противника на объекты противовоздушной обороны в Самарской области.
Накануне подразделения были подняты по тревоге, выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности. Сегодня военнослужащие также отработали действия по мониторингу воздушной обстановки, переводу техники в боевой режим, учились оперативно передавать информацию и принимать быстрые решения.
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