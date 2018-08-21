Зенитчики под Самарой отразили атаку условного противника на объекты противовоздушной обороны Поволжья

Накануне подразделения были подняты по тревоге, выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности.

В рамках внезапной проверки зенитчики Центрального военного округа выполнили электронные пуски ракет из комплексов ЗРК «С-300» и отразили нападение противника на объекты противовоздушной обороны в Самарской области

Накануне подразделения были подняты по тревоге, выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности. Сегодня военнослужащие также отработали действия по мониторингу воздушной обстановки, переводу техники в боевой режим, учились оперативно передавать информацию и принимать быстрые решения.