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В России разработали первый в мире подводный беспилотный дрон с автоматом
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В России разработали первый в мире подводный беспилотный дрон с автоматом 

RT на русском 1 час назад
В «Ростехе» заявили о создании первого в мире подводного беспилотника с автоматом. Аппарат был представлен на форуме «Армия-2018».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что испытания дрона планируется начать в ноябре-декабре.
«Беспилотник интегрирован с подводным автоматом. Носитель прошёл ходовые испытания, ведутся работы по интеграции с вооружением, полноценные испытания начнутся ближе к зиме. Это оригинальная разработка, со стрелковым оружием точно ещё не интегрированная никем», — указали в пресс-службе, добавив, что подводного стрелкового автоматического оружия нет почти ни у кого в мире.
Уточняется, что главной задачей военного аппарата будет охрана портов, мостов, морских баз, а также кораблей, стоящих на рейде, от диверсантов.
Ранее на форуме «Армия-2018» вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в Минобороны России начали разработку нового самолёта с вертикальным взлётом и посадкой для авианосцев.
Кроме того, на мероприятии была представлена экзоскелетная конструкция для экипировки «солдата будущего».
Военно-технический форум будет работать с 21 по 26 августа.
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