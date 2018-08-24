Высший пилотаж на Ми-28Н, пролет Су-57 и стрельба «Хосты»: динамический показ на форуме «Армия-2018»

Телеканал «Звезда» ведет прямые трансляции динамических показов, проходящих в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Сегодня в программе показа, стартующего в 12.00, на полигоне Алабино зрители увидят военное шоу «Вежливые люди». Также в действии может будет увидеть знаменитые «Тигры», «Торосы» и «Эскадроны».

Далее огонь откроет самоходное артиллерийское орудие «Хоста» — САУ, сочетающая в себе качества миномета и гаубицы и способное уничтожать бронетехнику противника на дальности четыре с половиной километра.

Действия рейдовых отрядов поддержит модернизированная реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», которой предстоит подавить артиллерийскую батарею «противника». Благодаря автоматизированной системе управления наведением и огнем расчет способен приготовиться к бою за считанные секунды.

Как отразить контратаку, покажут самоходные противотанковые пушки «Спрут-СД». Они способны уничтожить и бронированные цели, и огневые средства и живую силу противника.

Действия воздушного десанта поддержит тяжелая огнеметная система залпового огня «Солнцепек». ТОС-1А лучше всего показала себя в горных условиях -именно там от ее неуправляемых реактивных снарядов достигается наибольший эффект.

Программа подготовлена и в авиационном кластере. На аэродроме Кубинка выступят спортсмены-парашютисты ВДВ, «Беркуты» покажут фигуры высшего пилотажа на ударных вертолетах Ми-28Н. Кроме того, участникам форума покажут пролет двух Су-57 и маневренные возможности Як-130 и Як-152.

Отдельным номером представлены гости из Китая — авиационная группа «Первое августа».

Полную программу динамического показа на сегодня на «Армии-2018» можно посмотреть на сайте форума.