В Алабино на форуме «Армия-2018» выступит пилотажная группа «Беркуты»

МОСКВА , 26 авг — РИА Новости . Авиационная группа высшего пилотажа воздушно-космических сил (ВКС) «Беркуты» впервые выступит в воздушной части динамического показа на полигоне Алабино в заключительный день Международного военно-технического форума «Армия-2018», сообщает пресс-центр форума.

"В рамках демонстрации возможностей авиационная группа «Беркуты» продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на скорости от 150 километров в час до 250 километров в час", — говорится в сообщении.

Кроме того, пилоты боевых вертолетов продемонстрируют одиночные фигуры высшего пилотажа. В завершение программы зрители увидят прощальный поклон авиационной группы, «когда группа вертолетов совершит „реверанс“ всей группой в сторону зрительских трибун».