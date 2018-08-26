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В Алабино на форуме «Армия-2018» выступит пилотажная группа «Беркуты»
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В Алабино на форуме «Армия-2018» выступит пилотажная группа «Беркуты» 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа воздушно-космических сил (ВКС) «Беркуты» впервые выступит в воздушной части динамического показа на полигоне Алабино в заключительный день Международного военно-технического форума «Армия-2018», сообщает пресс-центр форума.
"В рамках демонстрации возможностей авиационная группа «Беркуты» продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на скорости от 150 километров в час до 250 километров в час", — говорится в сообщении.
Кроме того, пилоты боевых вертолетов продемонстрируют одиночные фигуры высшего пилотажа. В завершение программы зрители увидят прощальный поклон авиационной группы, «когда группа вертолетов совершит „реверанс“ всей группой в сторону зрительских трибун».
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