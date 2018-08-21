Показательный бой танка Т-90М: кадры динамического показа на «Армии-2018»

На полигоне Алабино в рамках динамического показа форума «Армия-2018» прошел показательный бой танка Т-90М, который могли набюдать в том числе представители иностранных делегаций.

Иностранные гости форума «Армия-2018» смогли увидеть в действии танк Т-90М, боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин», зенитную установку ЗУ-23М «Спарка», а также другие образцы новейшей техники.

Кроме того, в действии были показаны бронеавтомобили «Тигр», «Рысь», самоходное артиллерийское орудие 2С34 «Хоста», а также модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

Форум «Армия-2018» проходит с 21 по 28 августа в парке «Патриот». Динамические показы военной техники будут проходить каждый день, в том числе и в дни массового посещения в субботу и воскресенье.

Т-90 «Владимир» — российский средний и основной танк. В период с 2001 по 2010 годы Т-90 стал самым продаваемым танком в мире.