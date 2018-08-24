Ещё
От «Панциря-С» до «Тополя-М»: на «Армии-2018» прошло шоу «Вежливые люди»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От «Панциря-С» до «Тополя-М»: на «Армии-2018» прошло шоу «Вежливые люди» 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Шоу «Вежливые люди» форума «Армия-2018» впервые открыло свои двери для зрителей.
Динамический показ техники прошел на полигоне Алабино в рамках форума военно-технического форума «Армия-2018». Зрителям шоу «Вежливые люди» продемонстрировали возможности отечественной военной техники.
Броневики и тяжелые танки погрузились в реку. Согласно сценарию учений, на противоположном берегу был расположен полевой лагерь условных террористов. Наступление десантных и танковых подразделений прикрывали бойцы РХБЗ.
В это время понтонеры прокладывали водный путь, сооружали мост и с помощью буксиров соединили технику с берегом противника. Военнослужащие работали как единый механизм, наводя переправу всего за десять минут. Стыковка прошла успешно, мост готов принять технику.
Протяженность понтонного моста составляет 150 метров. Военные инженеры за короткое время могут возводить и более крупные переправы. Грузоподъемность моста составляет десятки тонн, так что по нему могут проехать не только «Уралы» и КамАЗы, но и тяжелая техника, такая как ракетные комплексы «Ярс» и «Тополь-М».
От удара воздушного противника бронетехнику прикрывал зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С», он вел огонь из 30-милиметрового орудия, производя до 5000 выстрелов в минуту. После этого ЗРК пустил в ход управляемые ракеты.
В эти выходные к сухопутной части военного представления присоединятся летчики. Гостей форума ждет настоящий воздушный бой и демонстрация возможностей новейшего истребителя российской армии — Су-57.
ТК «Звезда»: последние новости
Шквал огня под Ростовом: яркие кадры динамического показа на форуме «Армия-2018» Военнослужащим ЮВО вручили жилищные субсидии на форуме «Армия-2018» в Ростовской области На МВТФ «Армия-2018» награждены авторы лучших инновационных проектов
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву269
История сестер Хачатурян повторилась55
Порошенко опозорился на параде231
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире26
США раскрыли новый удар по России345
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение