От «Панциря-С» до «Тополя-М»: на «Армии-2018» прошло шоу «Вежливые люди»

Шоу «Вежливые люди» форума «Армия-2018» впервые открыло свои двери для зрителей.

Динамический показ техники прошел на полигоне Алабино в рамках форума военно-технического форума «Армия-2018». Зрителям шоу «Вежливые люди» продемонстрировали возможности отечественной военной техники.

Броневики и тяжелые танки погрузились в реку. Согласно сценарию учений, на противоположном берегу был расположен полевой лагерь условных террористов. Наступление десантных и танковых подразделений прикрывали бойцы РХБЗ.

В это время понтонеры прокладывали водный путь, сооружали мост и с помощью буксиров соединили технику с берегом противника. Военнослужащие работали как единый механизм, наводя переправу всего за десять минут. Стыковка прошла успешно, мост готов принять технику.

Протяженность понтонного моста составляет 150 метров. Военные инженеры за короткое время могут возводить и более крупные переправы. Грузоподъемность моста составляет десятки тонн, так что по нему могут проехать не только «Уралы» и КамАЗы, но и тяжелая техника, такая как ракетные комплексы «Ярс» и «Тополь-М».

От удара воздушного противника бронетехнику прикрывал зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С», он вел огонь из 30-милиметрового орудия, производя до 5000 выстрелов в минуту. После этого ЗРК пустил в ход управляемые ракеты.

В эти выходные к сухопутной части военного представления присоединятся летчики. Гостей форума ждет настоящий воздушный бой и демонстрация возможностей новейшего истребителя российской армии — Су-57.