На полигоне Алабино в рамках форума Армия-2018 состоялся показ современной и модернизированной российской техники

Более 150 образцов представили на огневых дорожках зрителям военнослужащие Сухопутных войск, подразделений Воздушно-десантных войск, танкисты, артиллеристы, ракетчики, военные инженеры и специалисты войск РХБ-защиты.

24 августа в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2018 на полигоне Алабино прошел динамический показ ходовых и огневых возможностей вооружения и военной техники для гостей и посетителей форума.

Более 150 образцов представили на огневых дорожках зрителям военнослужащие Сухопутных войск, подразделений Воздушно-десантных войск, танкисты, артиллеристы, ракетчики, военные инженеры и специалисты войск РХБ-защиты.

В едином тактическом замысле было разыграно несколько эпизодов применения ВВСТ в различных вариантах боя на земле и водной переправе.

Для показа одного из вариантов ведения действий в тылу противника действовал рейдовый отряд, в состав которого вошли танки Т-80, БМП-3, ЗРПК «Тунгуска», а также модернизированная БМП 1 «Басурманин» и БМП 2М «Бережок». Для огневой поддержки рейда были задействованы перспективные танки Т-90М, ЗСУ Шилка — М4, САО «Хоста».

Танковые подразделения продемонстрировали возможности танков Т-72Б3, Т-80У, Т-90М. Огневую поддержку действиям танкистов оказывал взвод РСЗО «Торнадо Г» и САУ «Мста-С».

По колонне танков наносились удары неуправляемыми ракетами вертолеты армейской авиации «Ми-35 М» и Ка-52 «Аллигатор».

Перед зрителями высадился тактический воздушный десант — взвод военнослужащих из Ивановского соединения ВДВ, которых на передний край доставил транспортно-боевой вертолет МИ-8 АМТШ.

Боевую технику, стоящую на вооружении воздушно-десантных войск продемонстрировали десантники. Свои огневые возможности продемонстрировали 125 мм самоходные противотанковые пушки 2С25 «Спрут-СД», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ» и «Хризантема».

В свою очередь боевая машина огнеметчиков — БМО-Т, с отделением военнослужащих вооруженных реактивными огнеметами РПО-А «Шмель» уничтожили приближавшегося противника на технике.

На площадке перед зрителями развернули, стоящий на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии комплекс «Искандер-М», РСЗО «Смерч», самоходную артиллерийскую установку «Малка», самоходный миномет «Тюльпан» и ЗРК С300.

Водную преграду на озере «Комсомольском» преодолели бронированная техника Сухопутных войск БТР-82А, ПТС-2, БМП-3 и вооружение Воздушно-десантных войск БМД-4М и самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» и др.

По оборудованному подразделениями инженерных войск с использованием двух паромно-мостовых машин ПММ-2М мосту прошла колонна танков, ракетных комплексов и другой колесной и гусеничной техники.