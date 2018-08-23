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«Армия-2018»: что покажут на форуме в последний «закрытый» день
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«Армия-2018»: что покажут на форуме в последний «закрытый» день 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На международном форуме «Армия-2018» сегодня, 23 августа — последний день демонстрационной и деловой программы для специалистов из военной области.
Круглые столы проведут десантники, военные моряки, ракетчики. На сухопутном полигоне в Алабино покажут возможности танка Т-90М, зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», а на воде наведут переправу.
Уже завтра, 24 августа, на форуме ждут всех желающих, сообщает телеканал «Россия 24».
22 августа было подписано соглашение с Казахстаном о строительстве на Байконуре площадки для запуска ракеты-носителя «Союз-5». Стоит отметить, что этот форум — рекордный по числу представленных образцов вооружения — почти 30 тысяч.
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