«Армия-2018»: что покажут на форуме в последний «закрытый» день

На международном форуме «Армия-2018» сегодня, 23 августа — последний день демонстрационной и деловой программы для специалистов из военной области.

Круглые столы проведут десантники, военные моряки, ракетчики. На сухопутном полигоне в Алабино покажут возможности танка Т-90М, зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», а на воде наведут переправу.

Уже завтра, 24 августа, на форуме ждут всех желающих, сообщает телеканал «Россия 24».