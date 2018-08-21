Зенитная ракетная бригада, дислоцированная в Пензенской области, совершит марш в рамках внезапной проверки ЦВО

На марше военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, средствам воздушного нападения условного противника, а также преодоление зараженных участков местности.

Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Пензенской области , поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности войск (сил) Центрального военного округа.

Подразделения бригады, на вооружении которых стоят зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», завершили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и приступили к совершению марша на штатной военной технике в назначенные районы. На марше военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, средствам воздушного нападения условного противника, преодоление зараженных участков местности.

Расчеты проведут ряд учений по прикрытию критически важных объектов в регионе с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».