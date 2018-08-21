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Зенитная ракетная бригада, дислоцированная в Пензенской области, совершит марш в рамках внезапной проверки ЦВО
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Зенитная ракетная бригада, дислоцированная в Пензенской области, совершит марш в рамках внезапной проверки ЦВО 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
На марше военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, средствам воздушного нападения условного противника, а также преодоление зараженных участков местности.
Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Пензенской области, поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности войск (сил) Центрального военного округа.
Подразделения бригады, на вооружении которых стоят зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», завершили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и приступили к совершению марша на штатной военной технике в назначенные районы. На марше военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, средствам воздушного нападения условного противника, преодоление зараженных участков местности.
Расчеты проведут ряд учений по прикрытию критически важных объектов в регионе с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».
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