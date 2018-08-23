В Минобороны РФ рассказали о будущем истребителя Су-57

Программа разработки истребителя пятого поколения Су-57 будет продолжаться и после поставки первых серийных самолетов в войска.

«Самолет будет жить, будет развиваться и дальнейшие поставки в войска будут обязательно», — сказал Криворучко.

Криворучко отметил, что «самолет получился отличным, по своим характеристикам он не просто соответствует, а превосходит иностранные аналоги.

»Мы подписали контракт хоть и небольшой, но это будут серийные машины, которые будут поставляться в войска. И на них будет вестись подготовка летчиков в составе боевых подразделений», — сказал замминистра.

Очередной контракт на поставку модернизированных грузовых вертолетов Ми-26Т2В планирует заключить министерство обороны РФ. Об этом «Звезде» рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко.