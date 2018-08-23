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В Минобороны РФ рассказали о будущем истребителя Су-57
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В Минобороны РФ рассказали о будущем истребителя Су-57 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Программа разработки истребителя пятого поколения Су-57 будет продолжаться и после поставки первых серийных самолетов в войска.
Министерство обороны РФ в ближайшее время получит два самолета Су-57 в рамках подписанного 22 августа контракта, а общее число самолетов, которые поступят в войска в ближайшее время составляет 15 машин, сообщил в интервью телеканалу «Звезда» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
«Самолет будет жить, будет развиваться и дальнейшие поставки в войска будут обязательно», — сказал Криворучко.
Криворучко отметил, что «самолет получился отличным, по своим характеристикам он не просто соответствует, а превосходит иностранные аналоги.
»Мы подписали контракт хоть и небольшой, но это будут серийные машины, которые будут поставляться в войска. И на них будет вестись подготовка летчиков в составе боевых подразделений», — сказал замминистра.
Очередной контракт на поставку модернизированных грузовых вертолетов Ми-26Т2В планирует заключить министерство обороны РФ. Об этом «Звезде» рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко.
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