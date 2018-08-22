Ещё
Минобороны заключило контракты на поставку и обслуживание техники на 130 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны заключило контракты на поставку и обслуживание техники на 130 млрд рублей 

Rambler News Service 30 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство обороны России заключило 31 контракт на поставку, модернизацию и сервисное обслуживание военной техники на общую сумму более 130 млрд рублей. Подписание всех документов состоялось в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.
Согласно контрактам, военное ведомство получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800, два истребителя пятого поколения Су-57, шесть самолетов МиГ-35УБ и МиГ-35С, 132 боевых машин десанта БМД-4М, 58 бронетранспортеров БТР-МДМ, 30 автомобилей «Торнадо», и 27 санитарных машин «АС-Линза», 59 автомобилей «Тайфун» и 20 КаМАЗ 63968.
Кроме того, Минобороны заключило контракты на поставку двух бронированных машин разминирования БМП-3МА и одной системы ТОС-1А.
В рамках заключённых соглашений российские компании также проведут ремонт и модернизацию ряда образцов военной техники, в том числе боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3.
Rambler News Service: последние новости
В Кремле заявили об отсутствии информации о якобы упавшей в море российской ракете Минобороны заключило контракты на поставку и обслуживание техники на 130 млрд рублей ОАК модернизировала ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М для Минбороны
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата восстания на Украине340
Кого из российских звезд убил СПИД40
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире44
Москва передумала платить Прибалтике за СССР102
Голая блондинка привела к отставке68
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение