Минобороны заключило контракты на поставку и обслуживание техники на 130 млрд рублей

Министерство обороны России заключило 31 контракт на поставку, модернизацию и сервисное обслуживание военной техники на общую сумму более 130 млрд рублей. Подписание всех документов состоялось в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.

Согласно контрактам, военное ведомство получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800, два истребителя пятого поколения Су-57, шесть самолетов МиГ-35УБ и МиГ-35С, 132 боевых машин десанта БМД-4М, 58 бронетранспортеров БТР-МДМ, 30 автомобилей «Торнадо», и 27 санитарных машин «АС-Линза», 59 автомобилей «Тайфун» и 20 КаМАЗ 63968.

Кроме того, Минобороны заключило контракты на поставку двух бронированных машин разминирования БМП-3МА и одной системы ТОС-1А.

В рамках заключённых соглашений российские компании также проведут ремонт и модернизацию ряда образцов военной техники, в том числе боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3.