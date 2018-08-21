Чем интересен ударный истребитель J-16, ставший элитной машиной ВВС Китая

Американцы со страхом наблюдают, как новые китайские ударные истребители J-16 в больших количествах поступают в боевую авиацию Поднебесной. Плюс к этому указанные машины имеют значительный потенциал для дальнейшего усовершенствования. Скажем больше: технологические наработки J-16 помогли Шэньянской авиастроительной корпорации создать истребитель пятого поколения Chengdu J-20 «Черный орел». Между тем J-16 является модификацией — пусть и революционной — российского самолета Су-27, причем, контракт на его продажу не допускал каких-либо изменений.

Революционная модификация

Двухмоторный всепогодный истребитель J-16 был разработан Шэньянской авиастроительной корпорацией (Shenyang Aircraft Corporation) для ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Эта машина, по мнению многих экспертов, являет собой самую известную на сегодня революционную модификацию зарубежного планера. Еще никто в мире не смог осуществить подобные по объему и качеству изменения чужого самолета.

Напомним, эту «сушку» китайцы купили в 90-х годах прошлого века и производили по лицензии, построив для этого в своей стране целый ряд специализированных заводов.

Истребитель для наступления

Наум Семёнович Черняков, главный конструктор Су-27, наградил свое детище великолепной маневренностью, которая до сих пор обеспечивает самолету передовые возможности в воздушных боях. Хотя машина создавались как истребитель 4-го поколения, однако внедрение в него китайцами новых технологий позволило отнести J-16 уже к классу 4++. Кроме того, размещение на J-16 управляемых ракет и бомб резко усилило мощность его ударов, как по наземным, так и по морским целям.

А это в свою очередь сделало самолет J-16 самым грозным активом авиации НОАК на многие десятилетия вперед. По сути, Шэньянская авиастроительная корпорация разработала первый в Китае ударный истребитель, тогда как предшественники J-11B и J-8II проектировались исключительно для обороны материкового Китая.

Штампуют, как кроссовки

Если верить западным сообщениям, в 2018 году авиация НОАК получает ударные истребители J-16 в каких-то невероятных количествах. Точные цифры не известны, но кое-что все-таки просачивается в публичную сферу. Выводы о скоростной конвейерной сборке этих машин сделаны из анализа бортовых номеров отдельных самолетов, чьи фотографии опубликованы официальными СМИ КНР.

Истребитель J-16 является конкурентом дорогостоящих самолетов F-15E Strike Eagle ВВС США и СУ-34 «Адский утенок» ВКС РФ , хотя и выделяется своим неповторимым дизайном. Однако ни нам, ни американцам не удается «клепать» ударные истребители 4++ такими бешеными темпами, Во всяком случае, так считают заокеанские эксперты.

Отметим, что по своим характеристикам J-16 превосходит «американца» F-15C Eagle и «россиянина» Су-30. В частности «китаец» способен отслеживать сразу 6-8 целей, и оснащен умными ракетами «воздух-воздух» PL-15 с дальностью свыше 150 км. И это намного опаснее того, на что способны ракеты AIM-120C и радары американского F-15С Eagle. Да и наша авиационная ракета Р-27, установленная на Су-30, не бьет так далеко, максимум до 110 км.

Истребитель с мощными средствами РЭБ Американцы изучили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уставленные на истребителе J-16, и пришли к грустному для себя выводу. Оказывается, этот «китаец» способен производить «электронные» атаки на уровне специализированного палубного самолёта радиоэлектронной борьбы ВМС США Boeing EA-18 Growler.

Поскольку средства РЭБ имеют значительные возможности (недаром ведущие страны инвестируют в это оружие огромные деньги), J-16 стал одной из самых грозных платформ в мире для радиоэлектронной борьбы в воздухе. Кстати, эти системы разрабатывались для истребителя 5-го поколения Chengdu J-20 «Черный орел». Так что истребитель J-16 обладает технологиями, которые характерны для самолетов последующего поколения.

Синергия возможностей

Судя по всему, китайцы очень довольны истребителем J-16. Они получили маневренный, ударный и обладающий мошной системой РЭБ самолет, к тому же не очень дорогой. Теперь Пекин расправил плечи и теснит Вашингтон из Южно-китайского моря. Плюс к этому Пентагон с большой опаской посматривает на будущие возможности боевой авиации Поднебесной.

Чтобы нивелировать силу ударных истребителей J-16, янки должны иметь в тихоокеанском регионе значительное число самолетов 5-го поколения F-22 и F-35. Однако мощности и финансы США не позволяют штамповать эти высокотехнологические машины такими темпами, как это делает Шэньянская авиастроительная корпорация.

Несанкционированные переделки Су-27 Между тем, в конце 80-х годов ВВС НОАК располагали парком слабых истребителей J-5, J-6 и J-7. Отставание от Штатов оценивалось в десятки лет и, казалось, недосягаемым. Тогда китайские пилоты могли стать легкой добычей американских летчиков, если бы вдруг случился конфликт между США и КНР.

С одной стороны специалисты Шэньянской авиастроительной корпорации, получив по контракту Су-27, произвели несанкционированные изменения нашей «сушки», с другой — став главным заказчиком в 90-х годах, они фактически спасли умирающую без денег оборонную авиационную промышленность России. Кроме того, нужно помнить, что указанные характеристики не всегда подтверждаются в боевых условиях. В полной мере это относится и к системе подготовке и мотивации летчиков.

К слову, немцы во время 2-й Мировой войны имели самые лучшие для того времени истребители, но битву за небо, однако, проиграли советским пилотам. В заключение китайский автор отмечает, что закупка Су-27 и последующие работы в рамках «проекта 11» имели огромное значение для ВВС НОАК.

По состоянию на конец 1980-х китайские ВВС располагали допотопными и небольшим количеством и только благодаря этим закупкам стали превращаться в реальную силу, в дальнейшем совершив мощный технологический рывок. Отметим, что, несмотря на гигантские масштабы передачи и несанкционированного перетока технологий в Китай, эти проекты был необходимым условием выживания российской авиационной промышленности в 1990-е и начале 2000-х годов.