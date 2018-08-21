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Танкисты ЦВО в ходе тактического учения на полигоне под Челябинском отработают методику сквозных атак
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Танкисты ЦВО в ходе тактического учения на полигоне под Челябинском отработают методику сквозных атак 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В практических действиях задействованы два танковых батальона 90-й танковой дивизии, усиленные подразделениями мотострелков, артиллерии, саперов и радиоэлектронной борьбы.
Танкисты Центрального военного округа отработают сквозные атаки в ходе тактического учения на полигоне под Челябинском.
В практических действиях задействованы два танковых батальона 90-й танковой дивизии, усиленные подразделениями мотострелков, артиллерии, саперов и радиоэлектронной борьбы. Накануне личный состав дивизии был поднят по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности соединений и частей Центрального военного округа.
Личный состав получит опыт в использовании нестандартных, неожиданных для противника форм и способов применения подразделений оперативного реагирования на изменение обстановки.
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