Уровень подготовки военных объектов к зиме существенно превышает прошлогодние результаты

Как отметил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков , на текущий момент общий показатель подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации достаточно высокий и составляет более 85%.

Готовность армии к зиме составляет 85%, осталось подготовиться только Краснодарскому краю и регионам Северного Кавказа, заявил на совещании заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.

«По состоянию на текущий момент общий показатель подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации достаточно высокий и составляет более 85%, что существенно превышает прошлогодние результаты», — сказал замглавы военного ведомства

По словам Дмитрия Булгакова, фактически осталось подготовить только объекты, расположенные в Краснодарском крае и на Северном Кавказе.

«В рамках подготовки к предстоящей зиме в Минобороны России проведены все торгово-закупочные процедуры, заключены более 5 тыс. контрактов, по которым осуществлены поставки необходимых ремонтных материалов и оборудования», — добавил замминистра обороны.

Дмитрий Булгаков также отметил, что если на Арктическом побережье, острове Новая Земля, Ненецком и Чукотском автономных округах отопительный период начался уже в августе, то объекты Минобороны России, расположенные на территории Южного федерального округа, вступят в зиму только с октября.

«В предстоящую зиму должны войти более 6 тыс. военных городков, в которых эксплуатируется 87 тыс. зданий и сооружений казарменно-жилищного фонда, 6 тыс. жилых домов, 23 тыс. километров инженерных сетей», — сообщил замглавы военного ведомства.