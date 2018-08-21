Летчики на Дальнем Востоке отработали посадку самолета с невыпущенным шасси

МОСКВА , 21 августа. / ТАСС /. Военные летчики отработали в ходе учений на Дальнем Востоке посадку поврежденного самолета с невыпущенным шасси, также отрабатывались вопросы материально-технического обеспечения действий армейской авиации, сообщает во вторник Министерство обороны РФ

"В рамках специальных учений, проходящих в Восточном военном округе под руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова , отработаны вопросы материально-технического обеспечения действий армейской авиации. Особое внимание было уделено действиям личного состава материально-технического обеспечения в нештатных ситуациях, в частности, по обеспечению посадки поврежденного самолета с невыпущенным шасси", — говорится в сообщении.

Для этого взлетно-посадочная полоса с помощью пожарных автомобилей была заполнена противопожарной пеной, а затем проведена тренировка по тушению загоревшегося воздушного судна. Для обеспечения дальнейшего функционирования аэродрома самолет был эвакуирован специальными техническими средствами для выполнения комплекса восстановительных работ личным составом инженерно-авиационной службы.

Кроме того, проведены занятия по скоростному восстановлению взлетно-посадочной полосы путем замены аэродромных плит и применения современных быстроотвердевающих материалов для восстановления повреждений.

"Также в ходе практических действий по передислокации отдельного полка истребительной авиации личным составом материально-технического обеспечения отработаны вопросы подготовки самолетов к вылету, заправки авиационным топливом и сжатыми газами, а также загрузки ракетами и боеприпасами", — добавили в военном ведомстве.

Специальные учения подразделений материально-технического обеспечения проходят в Восточном военном округе с 20 по 25 августа. В учениях задействованы около 36 тыс. человек личного состава и до 3,4 тыс. единиц вооружения и военной техники.