Новый Як-141 превратит в авианосец любой российский корабль

Задание Минобороны РФ по разработке нового истребителя вертикального взлета не говорит о том, что наша страна не будет строить классические авианосцы — считает заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко.

России будет создан новый истребитель вертикального взлета

Дело в том, что вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов , который курирует вопросы оборонного характера, заявил о том, что у Минобороны РФ существует запрос на создание и разработку современного истребителя вертикального взлета.

Примечательно, что, как следует из заявления Борисова, данный вопрос уже включен в государственную программу вооружений, причем поручение на этот счет сделано лично президентом РФ Владимиром Путиным . На сегодняшний день в России уже ведутся активные работы над обликом и концептуальной моделью будущего отечественного истребителя вертикального взлета.

При этом, сразу возникает вопрос, а не говорят ли подобные работы о том, что Россия откажется от планов по строительству классических авианосцев и возвратится к тем проектам, на которые делал ставку еще Советский Союз.

Это относительно небольшие суда, где авиакрыло является только одним, а не главным типом вооружения, что отлично видно и по советским тяжелым ракетным крейсерам проекта «Кречет».

Скорее всего, этот проект будет делать КБ им Яковлева

«В нашей стране во время существования СССР уже были подобные самолеты. Это Як-38 и Як-141. Соответственно, компетенция по самолетам данного типа находится в России у КБ им. Яковлева», — констатирует Дрозденко.

Если брать Як-38, то, как замечает эксперт, эта машина сравнима с британским штурмовиком Harrier, который также является самолетом вертикального взлета. Это дозвуковой штурмовик, он нефункционален и имеет небольшой радиус полета, поэтому представляет собой ограниченное по своим возможностям военное средство, стоявшее на вооружении ТАРК проекта «Кречет».

Примечательно, что после распада Советского Союза наша страна отказалась от всех четырех кораблей данного проекта, причем один из них был продан в Южную Корею на металлолом, два в Китай для создания развлекательных центров, а четвертый стал частью очередного военного контракта между Россией и Индией и превратился в индийский авианосец «Викрамадитья».

Формально «Адмирал Кузнецов», как и проданный Украиной в Китай «Варяг», ставший там авианосцем «Ляонин», также являются частью проекта «Кречет», но фактически они представляют собой его эволюцию и, по сути своей, отдельный проект.

У России по этому направлению самолетов существуют уникальные ноу-хау «Еще одной проблемой Як-38 было то обстоятельство, что данный самолет, как и британский Harrier, брал на себя мало вооружения, а вот Як-141, когда был впервые показан в Ле Бурже , произвел настоящий мировой фурор», — резюмирует Дрозденко.

По словам Дмитрия Витальевича, Як-141 стал первым в мире многофункциональным, сверхзвуковым истребителем вертикального взлета, где мы получили уникальные ноу-хау, которые никто в мире, включая американцев, так и не смог повторить.

«Из-за этого, когда американцы создавали свой истребитель пятого поколения F-35, они позаимствовали хвостовую часть именно у Як-141, причем данный факт не скрывали даже сами разработчики из США . И это подтверждается фактами — в девяностые годы у нас с американцами было сотрудничество, включая и передачу чертежей Як-141», — заключает Дрозденко.

Основным преимуществом такого самолета является то обстоятельство, что он может эксплуатироваться не только на авианосцах или авианесущих кораблях, но и на судах других типов, где есть специальная взлетная площадка.

Этот проект не означает отказ от классических авианосцев

«Американцы, кстати говоря, взяли эту концепцию для разработки в виде F-35B специального самолета для Корпуса морской пехоты США — никогда раньше они не применяли данный подход, и это стало для них новинкой», — констатирует Дрозденко.

Для этого американцы разработали специальный класс ударных десантных кораблей, которые представлены в Корпусе морской пехоты США, а это у Пентагона отдельный род войск, типом WASP и новейшим типом America.

«Так и появился F-35B, в технический проект которого заложен вертикальный взлет, а также отличные летные параметры. Так что, такие машины могут эксплуатироваться по-разному, причем необходимо понимать, что авианосцы — это авианосцы, но данным типом судов авианесущие корабли не исчерпываются, поэтому данный проект и необходим России», — резюмирует Дрозденко.

На практике это не говорит о том, что мы откажемся от классических авианосцев, поскольку наличие такого самолета не исключает создания классического авианосного флота, что продолжает оставаться в стратегических планах России.

Интересно, что новейшие самолеты вертикального взлета отличаются от своих классических собратьев только радиусом своего действия, поскольку на подобный старт уходит очень много топлива, что и является главной издержкой данной концепции.

«Достижения максимальных летных качеств удалось добиться благодаря инновационному заднему соплу, которое было получено в рамках разработки Як-141 и затем применено на F-35B. Такой подходит позволил добиться того, что подобные самолеты отличаются от своих классических собратьев только оперативными возможностями» — заключает Дрозденко.